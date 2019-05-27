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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Achim Steiner'i kabul etti

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner'i kabul etti. Kabulde, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin durumu ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yapabileceği ilave yardımlar görüşüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Oktay'ın, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Steiner'i kabulünde, UNDP ile Türkiye arasındaki iş birliğinin daha ileri götürülmesi için neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin durumu ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yapabileceği yardımlar ile İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi konusunda atılabilecek ilave adımlar ele alındı.

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