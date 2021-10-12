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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'ı kabul etti
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AA

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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