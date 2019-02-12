Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz" dedi.

"ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Sınırlarımızın güvenliği, onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız" diye konuştu.