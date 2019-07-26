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HaberlerGündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tunus'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'a gidecek

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılmak üzere bugün Tunus'a gidecek

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılmak üzere bugün Tunus'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, başkent Tunus'ta yarın toprağa verilecek Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenazesine katılacak.

Sibsi'nin cenaze törenine birçok devlet başkanı ve yabancı heyetin katılımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Sibsi'nin cenazesine katılacak devlet başkanları ve muhatapları ile görüşmeler yapması planlanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 93 yaşında, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

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