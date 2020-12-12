Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i vefatının 17'nci yılında rahmetle anıyorum. Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev'in vasiyetini yerine getirerek Karabağ'ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz. 'İki devlet tek millet' olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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