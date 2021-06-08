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HaberlerGündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin değerlendirme toplantısı y
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen taslak çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin değerlendirme toplantısı y
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Eğitim Politikaları Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve ilgili bakan yardımcılarının yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet içi eğitim vermek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı birimi olarak Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin yapılacak düzenlemeler değerlendirildi.

Din eğitimi almak isteyenlere yönelik kursların açılabilmesinin de görüşüldüğü toplantıda, taslak çalışma çerçevesinde kurulması planlanan akademinin görev ve yetkileri ele alındı.

"Dini yüksek ihtisas", "dini ihtisas", "eğitim merkezi" olarak üç bölümden oluşacak akademide, din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet içi eğitim verilmesi, bunun yanı sıra başkanlığın görev alanına ilişkin yayın çalışmaları yapılabilecek konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezlerinde eğitim almış olanlar, ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar, dini musiki ve kıraat gibi özellik gösteren alanlarda ilahiyat ön lisansı yapmış olanlar Başkanlıkça yapılacak sınav sonrası eğitim görevlisi kadrosuna atanabilecek.

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