Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapalı Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz'in incisi Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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