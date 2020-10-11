Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı Doğubeyazıt'ta hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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