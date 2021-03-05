Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yozgat'ın yiğit evladı, şanlı ordumuzun kahraman komutanı, hemşerim, dostum Osman Paşamızı bugün silah arkadaşlarıyla birlikte Hakk'a uğurladık. Milletimiz vatan aşkına, bu topraklar için verdiğin mücadeleye şahittir. Şehitlerimizin kabri nur, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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