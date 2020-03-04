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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması- Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi- Kuran-ı Kerim tilaveti- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin tanıtım filminin izlenmesi- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sahneye çıkması- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen ''Hatırla Hayal Et'' adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (1)