Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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