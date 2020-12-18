AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır." diye konuştu.

"Akdeniz’de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır." diyen Oktay, "Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır." dedi.