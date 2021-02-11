Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

AA

Cumhurbaşkanı Oktay'ın, Başbakan Saner ile KKTC Başbakanlığı'nda yaptığı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme ve muhtelif anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek.

Daha sonra Oktay ve Saner, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında dün KKTC'ye gelmişti.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında kara yolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolü imzalanacak. Türkiye Belediyeler Birliği ve Yüksek Öğretim Kurulu ile KKTC tarafındaki muhatapları arasında da iş birliği anlaşmaları yapılacak.

Oktay'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de eşlik ediyor.