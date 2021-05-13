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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının devam edemeyeceğini vurgulayarak, "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir ve ilk kıblemiz olarak kalacaktır. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, vatandaşların bayramını kutladı.

Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde daha da önem kazanan birlik, beraberlik ve dayanışmanın bayram vesilesiyle artmasını dileyerek, vatandaşların fiziksel olarak birbirlerinin yanında olamasalar da kalben beraber olduklarını söyledi.

Bayramda da Kovid-19'la mücadeledeki maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması, bayramlaşmaların telefonla yapılması gerektiğini ifade eden Oktay, "Bayramlar olarak baktığımızda geçen Ramazan Bayramı'nda namazı bile kılamamıştık. Salgına bütün şiddetiyle girdiğimiz bir dönemdi. Hamdolsun bu yıl en azından bayram namazımızı kıldık ve tünelin sonunu da görebiliyoruz geçen yılla kıyasladığımız zaman. En azından çok hızlı bir şekilde aşılamaya devam ederek ve kendi aşılarımızı da geliştirerek inşallah bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Oktay, son bir yılda salgına rağmen sanayinin çarklarının dönmeye devam ettiğine işaret ederek,"Türkiye tarihinin belki de en güçlü ihracatının gerçekleştirileceği, sanayinin, üretimin en çok arttığı yıllardan birisini yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri, kapanma süreci ve hızlı aşılama sayesinde turizmciler, esnaf başta olmak üzere hizmet sektörünün sıkıntılarının geride kaldığı bir sezona girmeyi hedeflediklerini belirten Oktay, "Tüm gayretimiz bununla ilgili. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da bütün kabine olarak tamamen buna odaklanmış durumdayız. İnşallah daha güzel gelecekler de göreceğiz." diye konuştu.

Oktay, geçen yıl işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde bu yıl bayramın özgürce kutlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah gelecek yıllarda da bugün zulüm altında olan topraklardaki kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuştuğu günleri yaşıyor oluruz. O tür bayramları kutluyor oluruz. Bu bayrama tabii ki buruk giriyoruz bu anlamda. İsrail'in pervasızca saldırıları, zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz, şehitlerimiz var. Bunlardan 17'si çocuk hiçbir günahı olmayan şehitlerimiz. Savunmasız insanların gidip evlerini işgal edeceksiniz, yuvalarını işgal edeceksiniz, başlarına yıkacaksınız ve tüm İslam aleminin kıblegahı olan, aslında üç semavi din için de kutsal olan bir bölgeyi hem de en kutsal günlerde ramazan ayında ve hemen yine kadir gecesi arifesinde işgal girişiminde bulunacaksınız, işgal edeceksiniz... Savunmasız insanlara bombalar yağdıracaksınız. Sonra da geriye dönüp, çekilip bu insanlar kendisini savunuyor diye de hiç zerre utanma duygusu olmadan ithamlarda bulunacaksınız. Ne yazık ki bu ithamları, bu tür sesleri dünyadan da duymaya başladık. Bu insanlığın utancıdır."

- "İsrail terör devletine dönmüş durumda"

Bu zulmün 1947'den beri devam ettiğini dile getiren Oktay, "1948'de kurulan İsrail devleti ne yazık ki tamamen terör devletine dönmüş durumda. Tamamen devlet terörü uygulayarak 73 yıldır, 1947'yi de koyarsanız 74 yıldır zulüm altında yaşayan kaç tane nesil. İnşallah bu zulüm son bulacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kim ne yaparsa yapsın, Filistin toprağı, Mescid-i Aksa Müslümanların, Filistinlilerindir, Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Buna bütün dünya da saygı duymak durumunda." dedi.

Oktay, dünyanın ve özellikle İslam ülkelerinin bu olayları sadece lanetlemesinin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Gereğini yapmakla da sorumluyuz. Dolayısıyla İslam dünyası içindeki birlik ve beraberliğin ne yazık ki arzu edilen seviyede olmaması, bunu fırsata dönüştüren, devlet terörü uygulayan, terör devleti olan bazı mihrakları da ne yazık ki harekete geçiriyor." açıklamasında bulundu.

Ramazan Bayramı'nın İslam dünyasının uyanışına, birlik ve beraberliğini sağlamasına ve ayağa kalkarak bu zulme "dur" demesine vesile olmasını dileyen Oktay, "Gerekli tüm alanlarda Türkiye olarak biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz sonuna kadar. Cumhurbaşkanımızın gecesi gündüzü bu konuyla ilgili. Zaten önceden beri bütün dünya da Filistinli kardeşlerimiz de bu şahittir." şeklinde konuştu.

Oktay, Filistin konusunda gerekli girişimlerin Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinden yapıldığını ve birçok ülkenin devlet başkanlarıyla görüşüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz olay da fiili tedbirlerin alınmasıdır. Yani sadece kınamaların bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler'de defalarca alınan kararlar, yapılan kınamalar var ama ne yazık ki bir türlü sonuç alınamıyor. Çünkü net duruş sergilenmiyor. Net duruşlar ne yazık ki Müslümanlara karşı sergileniyor. Bu aynı duruş İsrail'e sergilenmek zorunda. Yani zulüm altında kalan bir milletin, zulüm altında kaldığını iddia eden bir milletin kendi gördüğü zulmün kat ve kat fazlasını 74 yıldır zulmeden bir ülkeyle karşı karşıyayız."

- "Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalacaktır"

Bu zulmün devam edemeyeceğini vurgulayan Oktay, "Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir ve ilk kıblemiz olarak da kalacaktır. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmaya çalışanlar, Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler de bu zulme ortaktır ve bunun karşısında da net duruş sergilemeyen herkes buna ortaktır. Ne yazık ki yine bu birlik ve beraberliği sergilemeyen İslam ülkeleri olarak da baktığımızda, orada net duruş sergilemeyen herkes de buna ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'deki masum insanların hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için uluslararası korumanın, bir barış gücünün bölgede yerini almasını isteyen Oktay, "İnşallah bu son bulacak ve Türkiye olarak elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz ve sarf etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Oktay, Mehmetçikler, güvenlik güçleri, şehit yakınları, gaziler ve Kovid-19'la mücadelede büyük gayret sarf eden sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Fuat Oktay, KKTC'nin ve İslam aleminin de bayramını kutladı.

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