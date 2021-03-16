Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

AA

Yarın video konferans yöntemiyle düzenlenecek toplantının özel konuğu olarak davet edilen Oktay'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da toplantıya katılacak.

Moderasyonu, WEF Başkanı Borge Brende'in yürüteceği toplantıda, ağırlıklı olarak Türkiye'nin salgın sürecinde sergilediği yönetim başarısı, ekonomi ve dış politika öncelikleri, salgın sonrasına yönelik hazırlıklar ve yatırım ortamı, küresel iş dünyasıyla ele alacağı yeni fırsatlarla birlikte farklı alanlardaki iş birliklerini güçlendirecek çalışmalar ele alınacak.