Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını AA'ya anlattı (1) - ANKARA

Oktay, yurt dışındaki vatandaşların ramazan ayı ve bayramını aileleriyle geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonunun detaylarını AA muhabirine anlattı.Birçok ülkenin tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çaresiz kaldığı bir dönemde Türkiye'nin gerekli tedbirleri aldığını belirten Oktay, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sakinlikle ve ileriyi görerek hareket ettiklerini söyledi.Oktay, Türkiye'nin tahliye operasyonlarıyla dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarının yanında olduğunu gösterdiğini ifade ederek, bugüne kadar 33 bin vatandaşın ülkeye getirildiğini kaydetti.Ramazan dolayısıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu başlatılmadan önce yurt dışındaki birçok vatandaşın Türkiye'ye dönmek için talepte bulunduğunu aktaran Oktay, "Dolayısıyla bunu Cumhurbaşkanımıza arz edince, özellikle önümüzde de ramazan ayı olunca, 'Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarım ramazan ayını Türkiye'de geçirecek, ailelerinin yanında olacaklar. Ramazan Bayramı'nı da burada evlerinde, yuvalarında çocukları, aileleri ile geçirecekler. Bütün planlamanızı, programlarınızı, operasyonunuzu ona göre planlayın.' şeklinde konuştu." dedi.Bu kapsamda başlayan operasyonun birçok bakanlık ve kurumun iş birliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Oktay, "Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Rakamları yanlış hatırlamıyorsam 25 bin 835. Bu daha da artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.- "Dönmek isteyen Türk işçilerinin yoğun talebi oldu"Oktay, daha önce yapılan tahliye işlemlerinde öğrencilerin, yerleşik olanlar dışında turist veya geçici olarak yurt dışında bulunanların ülkeye getirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:"İkinci operasyon da yine aynı çerçevede, bu grupların içinde olup da dışarıda kalanlar, buna ilaveten Türkiye'deki Türk firmalarının veya farklı firmaların çalıştırdığı Türk işçilerinin, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, onların geri dönmek istediği yoğun bir talep oldu. Yurt dışında olup dönmek isteyen iş adamlarımız vardı. Kamu görevlilerinden yurt dışında olup dönmek isteyenler, mesela şirket statüsündeki BOTAŞ gibi kuruluşlardan dönmek isteyen çalışanlarımız vardı. Bu taleplerin tamamını topladık. Yerleşik olanların yine bulunduğu ülkelerde kalmasını ifade ettik."Daha sonra yurt dışından dönmek isteyen vatandaşların bilgisinin Türk Hava Yolları'na (THY) iletildiğini belirten Oktay, bu süreçte gerekli planlamanın THY ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.- "Yaklaşık 195 uçuş planı yapıldı"Oktay, bazı ülkelerden az sayıda vatandaşın dönmek istediğine işaret ederek, "Mesela 20 kişi olan, 15 kişi olan ülkeler var ama 'siz 15 kişisiniz, orada kalın.' demedik. Merkezi bir yer belirledik ve oralardan getirilecek şekilde 59 ülkeden uçuş planı yaptık. Yaklaşık 195 uçuş planı yapıldı." bilgisini paylaştı.Yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ve getirilecekleri şehirlerde gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Oktay, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen personelin yurt dışında ve içinde yolcuları muayene ettiklerini anlattı.- "Vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor"Oktay, vatandaşların kalacakları KYK yurtlarının planlanmasında ve ulaşımın sağlanmasında İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve valiliklerin başarılı bir çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Bir önceki ve şu an devam eden operasyonlara baktığımızda, vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor." dedi.Yurtların, Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun şekilde karantina şartlarına göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığını belirten Oktay, aynı ortamı paylaşan bazı aileler dışında, her odada yalnızca bir kişinin misafir edildiğini aktardı.- "Bütün dünyaya örnek teşkil ettik"Oktay, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeledeki başarısının son 17-18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Türkiye, sağlık yatırımları ile şehir hastaneleri ile kendinden emindi. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu altyapıyı organize etti. Bu noktada çok ciddi şekilde bütün dünyaya örnek teşkil ettik." değerlendirmesinde bulundu.Her şehirde ihtiyacı olan öğrencilere yurt imkanı sağlamak için yaptıkları yatırımların salgın sürecinde hiç beklenmeyen bir faydasının görüldüğüne dikkati çeken Oktay, sözlerine şöyle devam etti:"Sadece burada da değil, aynı altyapıyı KKTC'de de kullanıyoruz. Orada da yurtlarımız var. Bu yurtları dışarıdan gelen vatandaşlarımız için değerlendirdik. Aynı zamanda bu yurtları sağlık çalışanlarımız için, bazı askerlerimiz için, kamu çalışanlarımız için değerlendirdik. Yani Kovid-19 ile mücadelede güvenli barınma ihtiyacının temini ile ilgili karantina şartlarında kullanılabilecek bir altyapı var. Bunu da toplam yatak kapasitesine göre değil, oda kapasitesine göre değerlendirdik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık ve şu anda da sıkıntı yaşamıyoruz."- "Çıkış ve girişler tamamen karantina şartları altında yapılıyor"Oktay, uçuşlar olmadan önce yurt dışından getirileceklerin hangi şehirde ve yurtta misafir edileceğinin kalacakları odaya kadar belirlendiğinin altını çizerek, sürecin İçişleri Bakanlığı, valilikler, AFAD ve emniyet güçlerinin iş birliğinde sorunsuz şekilde yürütüldüğünü kaydetti.Yurtlarda misafir edilenlere gerekli tüm hizmetlerin sunulduğuna vurgu yapan Oktay, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımız, yurtlarda dezenfeksiyonun, temizliğin yapıldığı, her türlü kişisel ihtiyaçların ve beslenme hizmetlerinin hazırlandığı, güvenlik hizmetlerinin ve sağlık şartlarının her şeyiyle hazır olduğu bir ortama geliyor. Oraya geldiğinde de direkt odasına alınıyor, alındıktan sonra 14 gün misafir ediliyor. Çıkış ve girişler tamamen karantina şartları altında yapılıyor."- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücü"Operasyon kapsamında birçok bakanlığın ve kurumun iş birliği içinde, uyumla çalıştığını anlatan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dolayısıyla herkes kendi işini düzenli bir şekilde yaptığı zaman, koordinasyon da sağladığında saat tıkır tıkır işledi ve sorun yaşanmadı. Türkiye bununla başka bir şeyi de gösterdi. Bir şey yapmak istediğinizde ve altyapısını sağladığınızda, sorun ne kadar büyük olursa olsun, doğru koordine ettiğinizde çok rahatlıkla her türlü hizmeti vatandaşınıza verebiliyorsunuz. Bu Türkiye'nin gücü.Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı, çok başlılığın olmadığı, tek bir yapının gücü. Çok farklı kurumlar hizmet etse bile herkes sanki tek bir yerden yürütülüyor gibi düşünüyor. Çünkü o kadar sağlıklı gidiyor işler. Aslında 5 bakanlığımız var burada görevli. Bakanlıklarımızın altında farklı kurumlarımız var görevli ama dışarıdan baktığınızda hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Sanki tek bir operasyonu tek bir birim alıyor ve götürüyor gibi. Aslında bu şu andaki sistemin getirdiği bir avantajdır."Oktay, yurt dışından kısa zamanda getirilecek vatandaşların sayısına da dikkati çekerek, sadece bu hafta 19 bin 500 kişinin yurda döneceğini bildirdi.- "Bayrama kadar çok ciddi yol almayı ümit ediyoruz"Vatandaşların gelecek ramazan ayını tebrik ederek, aileleriyle huzur ve sağlık içinde geçirmelerini dileyen Oktay, "İnşallah bayrama kadar bu virüsle mücadelede çok ciddi bir yol almış oluruz ki öyle ümit ediyoruz, tahmin ediyoruz. Dolayısıyla belki birçok şeyin de yeniden canlanabileceği bir ortamda, bayramda ikinci bir bayramı da yaşamış olurlar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kovid-19 ile mücadele sürecinde yurt içindeki ve dışındaki vatandaşlara seslenen Oktay, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine, Cumhurbaşkanı'na güvensinler, itimat etsinler. Biz onların alnını açık, başını dik tutarız. Dünyada herkes birbiriyle mücadele ederken yani 'büyük bir ülke' diye kabul edilen, kendisini öyle gören ülkelerin bile havalimanlarında başka ülkelerin ihtiyaçlarına el koyduğu bir ortamda Türkiye diğer ülkelere yardım eden konumdadır. Bu kolay olmuyor. Bunun için şartlar ne olursa olsun gece gündüz, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanız, dayanışma içerisinde olmanız gerekiyor.Türkiye'de şartlar ne olursa olsun devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanı ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu vardır. Dünyanın her tarafındaki vatandaşlarımız da bunu gördüler diye düşünüyoruz, bundan gurur duysunlar istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. İyi ki bu devletin, bu milletin, bu ülkenin bir üyesiyiz. Biz de gurur duyuyoruz."