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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, artan rezervi değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, artan rezervi değerlendirdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankasının swap hariç net rezervlerinin 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçtiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:53
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        Yılmaz, artan rezervi değerlendirdi
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarı güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankasının rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır. Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."

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