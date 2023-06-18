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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlarken de işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
AA

Kamuoyunda merakla beklenen asgari ücret ve emeklilere zam konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi."

"Memur ve emeklilerin de zam beklentisi söz konusu. Bu süreç TBMM'de devam edecek. Takvimlendirme nasıl olur?" sorusunu ise Yılmaz, şöyle yanıtladı:

"Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler. Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız."

Yılmaz, TBMM tatile girmeden bu düzenlemenin öncelikli bir şekilde ele alınacağını dile getirdi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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