Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Büyük Taarruzun 102. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açan, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin en büyük simgelerinden biri olan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.