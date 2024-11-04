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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede "Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:00
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekim ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Yılmaz açıklamasında "Programımıza duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

        Yılmaz açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

        "Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2,88 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon yüzde 48,58 düzeyine inmiş, son 5 ayda yıllık enflasyondaki azalış 27 puana yaklaşmıştır. Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, sezon geçişinin de etkisiyle taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışları yaşanmıştır. Bununla birlikte tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimler bir önceki aya kıyasla azalmış, yıllık enflasyon düzeyleri gerilemiştir. Ayrıca yurt içi üretici fiyatlarındaki gidişat, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmenin gerçekleşmesini ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı vermesini bekliyoruz."

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