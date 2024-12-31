Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecek

Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2024'ün millet için eser ve hizmet siyasetine kararlılıkla devam ettikleri bir yıl olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da eser ve hizmet çıtasını daha üst seviyelere taşıyarak çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız. Gıda, enerji, lojistik ve konut başta olmak üzere kritik alanlara öncelik vereceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet yine vazgeçilmez alanlarımız olacaktır.

Dış politikada barış ve istikrara etkin diplomasi ile katkı vermeyi sürdüreceğiz. Suriye'nin barış ve istikrarı, yeniden yapılanması, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarının sona erdirilmesi, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere çatışmaların sona ermesi ve barışın egemen olması için gayretle çalışacağız. İç cephemizi güçlendirecek, emperyalist tuzakları boşa çıkaracak, terörsüz Türkiye yolunda kardeşliğimizi pekiştireceğiz. 81 ilimiz ve 86 milyon insanımız için gece gündüz ekip ruhuyla mücadele edeceğiz."