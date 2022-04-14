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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa’dan başladı

Manisa’dan başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlanacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. Etabı 160 sporcunun katılımıyla Manisa Valiliği önünden başladı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa’dan başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. Etabı Manisa’dan start verdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile beraber Manisa protokolü tarafından başlangıç bayrağı sallanırken, Manisa Valiliği önünden başlayan etap, Ayvalık’ta sona erecek. 161 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen 5. etap sürüşü, 192 kilometrelik parkurdan oluşuyor. Yarışçıların Balıkesir’in Ayvalık ilçesine 14.30 civarında ulaşması bekleniyor.

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