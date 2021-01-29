Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden QFC ile iş birliği

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda, İstanbul Finans Merkezi projesinin de önemli ayaklarından biri olan Katılım Finans alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Katar Finans Merkezi (QFC) temsilcilerini bir araya getiren bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’nı temsilen Yurt Dışı Faaliyetler Dairesi Başkanı A. Emre Akel, TKBB’yi temsilen Genel Sekreter Osman Akyüz, QFC’yi temsilen ise Finansal Sektör Yönetici Direktörü Henk Jan Hoogendoorn iştirak etti.

28 Ocak 2021 tarihinde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, TKBB ve QFC tarafından tanıtıcı sunumlar gerçekleştirilerek karşılıklı iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Toplantıda, Katılım Finans sektöründe iki ülkenin mevcut potansiyeline vurgu yapılırken bu alanda ortak hareket etmenin getireceği fırsatlara değinildiği açıklandı.

İki ülkenin pek çok ortak projeye imza atabileceği değerlendirilen toplantıda, bu kapsamda finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere; katılım finansa ilişkin eğitim, teknik danışmanlık ve benzeri konularda paylaşımların artırılmasının önemi vurgulandı.