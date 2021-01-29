Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden QFC ile iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden QFC ile iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda, İstanbul Finans Merkezi projesinin de önemli ayaklarından biri olan Katılım Finans alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Katar Finans Merkezi (QFC) temsilcilerini bir araya getiren bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında 2019 yılında Mutabakat Zaptı imzalanmıştı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden QFC ile iş birliği
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda, İstanbul Finans Merkezi projesinin de önemli ayaklarından biri olan Katılım Finans alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Katar Finans Merkezi (QFC) temsilcilerini bir araya getiren bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’nı temsilen Yurt Dışı Faaliyetler Dairesi Başkanı A. Emre Akel, TKBB’yi temsilen Genel Sekreter Osman Akyüz, QFC’yi temsilen ise Finansal Sektör Yönetici Direktörü Henk Jan Hoogendoorn iştirak etti.

28 Ocak 2021 tarihinde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, TKBB ve QFC tarafından tanıtıcı sunumlar gerçekleştirilerek karşılıklı iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Toplantıda, Katılım Finans sektöründe iki ülkenin mevcut potansiyeline vurgu yapılırken bu alanda ortak hareket etmenin getireceği fırsatlara değinildiği açıklandı.

İki ülkenin pek çok ortak projeye imza atabileceği değerlendirilen toplantıda, bu kapsamda finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere; katılım finansa ilişkin eğitim, teknik danışmanlık ve benzeri konularda paylaşımların artırılmasının önemi vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İlker Avcı altyapıdan yıldız çıkaracak
İŞ-YAŞAMAltyapıdan yıldız çıkaracak
İspanya ekonomisi çift haneli daraldı - Haberler
İŞ-YAŞAMİspanya ekonomisi çift haneli daraldı
Gıda fiyatlarındaki hareketlilik devletin sıkı takibinde
İŞ-YAŞAMGıda fiyatlarına sıkı takip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları ile ilgili flaş açıklama
İŞ-YAŞAM"Gıdada ağır cezalar uygulanabilir"
Akbank, The Valuable 500’e katıldı
İŞ-YAŞAMAkbank'tan 'engelsiz' iş dünyası adımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralıkta 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
İŞ-YAŞAM'Yatırım talebi bir önceki yılın üzerinde'
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara Gar'dan uğurlandı
İŞ-YAŞAMİlk blok ihracat treni yola çıktı
DÜĞMEYE BASILDI! Son dakika: Gıda fiyatları için Bakanlık'tan flaş adım
İŞ-YAŞAMGıda fiyatlarına uyarı sistemi
Iveco Magirus'a ihale yasağı getirildi
İŞ-YAŞAMIveco Magirus'a ihale yasağı
Mücevher etkinliği sanala taşındı
İŞ-YAŞAMMücevher etkinliği sanala taşındı