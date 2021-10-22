Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına ilişkin "Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, "Ankara´daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır. Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti´nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem! 45 gözaltı
GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem: 45 gözaltı
Üç aylar ne zaman başlıyor 2021? Diyanet üç aylar tarihini açıkladı: İşte 2021 Dini günler takvimi
GÜNDEM Üç aylar ne zaman başlıyor 2021?
Çamaşır suyu kolundan etti - Son dakika haberleri
GÜNDEM Çamaşır suyu kolundan etti
140 yıllık Büyük Kulüp'te yeni başkan önümüzdeki Pazar günü belli olacak
GÜNDEM Büyük Kulüp'te seçim heyecanı var
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kosova’da Maarif ve Elena Gjika okullarını ziyaret etti
GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer Kosova'da
Son dakika haberi Suruç davasında karar açıklandı!
GÜNDEM Suruç katliamı davasında karar açıklandı!
TÜGVA, 'yazılımla kişisel bilgilere ulaşma' iddiasına yanıt
GÜNDEM TÜGVA, 'yazılımla kişisel bilgilere ulaşma' iddiasına ...
Son dakika haberi Eylem hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Terör örgütüne darbe üstüne darbe!
Zehir tacirlerine bir darbe daha! - Haberler
GÜNDEM Zehir tacirlerine bir darbe daha!
ALES 3 ne zaman, hangi gün yapılacak 2021? ÖSYM ALES 3 sınav tarihini açıklandı
GÜNDEM ALES 3 ne zaman, hangi gün yapılacak 2021?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.