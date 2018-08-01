TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik AA Finans Masası'nda soruları yanıtladı. İşte Bilecik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"(Brunson davası) ABD'nin Türkiye'ye verdiği mesajlar kati surette kabul edilebilir değil."



"Biz bu yıl büyümenin yüzde 4'lerin kati suretle altında olmayacağını düşünüyoruz."



"Vergisel düzenlemelerimiz bir miktar karışık. Kökten bir vergi reformu çalışması gerekiyor. Daha sade ve basit olmalı"

"Son 12 aylık ihracat 163 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı."



"Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var"

"(Döviz kuru ve faiz seviyesi) İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur""Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor""(Bakan Albayrak ile toplantı) Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk""Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum""(PKK'nın tuzaklı saldırısı) Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz."

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