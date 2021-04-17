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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 4'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme hızından rahatsız olanlar ülkemizin ve milletimizin aleyhine dur durak bilmeyen bir iftira ve karalama kampanyasına başladı. Türkiye, yapay gündemlerle boğulsun, önünü göremesin istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 4'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değerlendirdi
AA

Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören 18 maddelik anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin 4'üncü yılını değerlendirdi.

16 Nisan 2017'de milletin oylarıyla 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih eden Türkiye'nin, adeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Altun, "Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte ülkemizde kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilmiş, idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başlamış, denge ve denetleme mekanizması daha işler ve aktif hale gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel alanda büyük bir ivme yakalayarak eğitimden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar birçok devrimi peş peşe gerçekleştirdiğini bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme hızından rahatsız olanlar ülkemizin ve milletimizin aleyhine dur durak bilmeyen bir iftira ve karalama kampanyasına başladı. Türkiye, yapay gündemlerle boğulsun, önünü göremesin istiyorlar. Çamur at, tutmazsa izi kalır diyorlar. Ülkemiz aleyhine ısrarla sürdürdükleri iftiralar kasıtlı bir planın parçası. Eski Türkiye özlemi içinde, kendi imtiyazlarını yeniden kazanmanın derdindeler. Bunun için söylemeyecekleri yalan atmayacakları iftira yok. Yalan ve iftiralarının boyutu her geçen biraz daha büyüyor. Son günlerde '128 milyar dolar kayıp' iftirasıyla yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızı sadece görevlerini ifa ettikleri için itibarsızlaştırma yarışına girdiler. Aziz milletimiz uzunca bir zamandır bu zihniyetin hezeyanlarını ve iki yüzlülüğünü hayretle izlemektedir. Yalan söylerken utanmıyorlar. Terör örgütü PKK ile ittifak yapıp vatan millet edebiyatı yapıyorlar. IMF ile otel lobilerinde basılıp milli ekonomi çığırtkanlığı yapıyorlar. Tek merkezden yönetilen kirli kampanyalardan medet umanlara bir kez daha sesleniyoruz, 1- Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur, 2- Hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, aziz milletimizin selameti, ülkemizin birlik ve beraberliği, büyük ve güçlü Türkiye için hiç durmadan çalışacağız."

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