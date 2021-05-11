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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca farkındalığı artırmaya yönelik başarı öykülerinin kahramanı olan engelli vatandaşların hikayelerinin yansıtıldığı "Engelleri Aşan Başarılar" özel video serisine de yer verdi. Altun, şunları kaydetti:

"Engelleri aşıp hayatı paylaşmak için aramızda engel yok. Karşılarına çıkan engellere rağmen hedef ve hayallerine ulaşan tüm vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun."

"ENGELLERİ AŞAN BAŞARILAR"

"Destek Var Engel Yok" temasıyla yola çıkıp engelleri aşan farklı alanlardaki başarılı vatandaşların öykülerini aktaran video filmlerinin, yeteneğini fark edememiş diğer bireylere de ilham vermesi hedefleniyor.

Gönül gözünü müzik kulağıyla birleştiren yetenek İrem Fitoz ve katıldığı yarışmalarda birçok başarı elde eden down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir'in öykülerine de yer verilen video filmlerinin kahramanları arasında, aldığı devlet desteğiyle hayallerine kavuşan genç veteriner Onur Kemer, engelleri aşarak kendi işinin patronu olan Harun Reşit Deveci, 10 enstrümanı profesyonel düzeyde çalabilen otizmli Murat Yurtçu ve tanıştığı okçuluk sporu sayesinde hayatına yeni hedefler koyan Miray Vildan Sakallı yer alıyor.

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