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HaberlerGündemCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını de
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'in haklı davasında Filistinlilerin yanında olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başardığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını de
AA

Altun, sosyal medya hesabından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur." ifadelerini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Altun, Erdoğan'ın, diplomasi trafiğine ara vermeden devam ettiğini bildirdi. Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir. Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin’in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz."

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