Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Twitter üzerinden Elazığ Sivrice için yardım çağrısında bulundu. Paylaşımda,

"Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz.

@Kizilay Destekleriniz için Deprem yazın 2868’e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz.

Gün dayanışma günü." dedi.

Bu paylaşım birçok kişi tarafından retweet alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Dr. Kerem Kınık'ın yardım çağrısını retweetledi.