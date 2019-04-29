Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan # KutülAmare zaferinin 103. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun





— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 29, 2019