Türkiye'nin salgınla mücadelesi kitaplaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncel
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabı hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabına da değindi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında sunduğu bu kitapta; Cumhurbaşkanlığının, tüm bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşların son bir yılda Kovid-19’a karşı yaptıkları çalışmaları bulabileceksiniz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca
Türkiye'nin salgınla mücadelesi kitaplaştırıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabına da değindi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin anlatıldığı kitapta başta sağlık olmak üzere, eğitim, ekonomi, ticaret, çalışma hayatı ve sosyal hayata ilişkin hükümetin attığı adımlara ayrıntılı şekilde yer veriliyor.

Çalışmayla ilgili bir paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin ve milletimizin Kovid-19’a karşı son bir yılda verdiği mücadeleyi her yönüyle anlatarak tarihe not düşen "Asrın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabının PDF hali. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında sunduğu bu kitapta; Cumhurbaşkanlığının, tüm bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşların son bir yılda Kovid-19’a karşı yaptıkları çalışmaları bulabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı kitap, "Bir Yıla Hızlı Bakış", "Türkiye'nin Vizyoner Sağlık Politikası ve Yatırımları", "Türkiye'nin Koronavirüsle Örnek Mücadelesi", "Kapsayıcı Sağlık Hizmetleri", "Ekonomik İstikrar İçin Destekler ve Tedbirler", "Çalışma ve Toplumsal Hayatı Koruma", "Kesintisiz ve Uzaktan Eğitim", "Adalet Hizmetlerinin Sürekliliği", "Kontrollü Sosyal Hayat ve Denetim", "Sanayiyi Destekleyici Adımlar", "Ulaşım ve Haberleşme Alanında Tedbirler", "Tarım Dostu Düzenlemeler", "Temassız ve Kesintisiz Ticaret", "Güvenli Turizm ve Teşvikler", "Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Alanında Destekleyici Çalışmalar", "Salgın Döneminde Dini Hizmetler", "Bilimsel Çalışmalar, Projeler ve Yayınlar", "Uluslararası Yardımlar ve Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tahliye Operasyonu", "Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesinin İletişimi" ve "Uluslararası Medyada Türkiye'nin Başarısı" bölümlerinden oluşuyor.

Kitabın ön sözünü kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir yıldır insanlık tarihinin en derin krizlerinden birine tanıklık ettiklerini anımsattı.

Altun, gelişmiş-az gelişmiş, kuzey-güney, zengin-fakir ülke ayırt etmeksizin dünya genelini etkileyen nadir olaylardan biri olan Kovid-19 salgınının insan hayatı, sağlık, ekonomi, ticaret, siyaset, psikoloji ve sosyoloji alanlarını ilgilendiren sonuçlarının şimdiden derin izler bıraktığını belirtti.

Gelecek on yılları etkileyecek bu salgında kimi ülkelerin kendilerinden beklenmedik ölçüde başarısız olduklarını, kimi ülkelerin de birlik ve beraberlik ruhu içinde dünyaya örnek olduklarına dikkati çeken Altun, "Türkiye, dünyayı derinden sarsan bu salgınla mücadele ederken millet-devlet birliği ve dayanışmasıyla hareket eden başarılı ülkeler kategorisindeki yerini almıştır. Türkiye, bu mücadeleyi sadece kendisi için göstermemiş, diğer ülkelerin de yardımına koşmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vicdani, insani, eşitlikçi, adil ve hakikatin değerli olduğu bir dünya için yürüttüğümüz mücadelemiz bu küresel salgında da kendisini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, henüz salgının ilk günlerinde alınan tedbirler, destekler, çalışmalar ve teşvikler sayesinde Türkiye'nin, dünyanın birçok ülkesine göre çok daha iyi şekilde koronavirüsle bir yılı geçirdiğini bildirdi.

"GÖNÜLLÜ İNSANLARIMIZIN ÖZVERİSİ BU MİLLETİN EN BÜYÜK HARCIDIR"

Bu süreçte yakınlarını ve değerli bilim insanlarını kaybetmenin hüznü içinde olduklarını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte, salgının kitlesel ölümlere neden olmaması ve hastalığın seyrinin yavaşlaması için sağlıktan ekonomiye, sosyal hayattan çalışma hayatına, turizmden tarıma kadar hayatın her noktasında önlemler alınmış, devletimiz her noktada vatandaşlarına yardım elini uzatmıştır. Milletimizin sabrı, feraseti ve dirayeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kurumlar arası koordinasyon ile bu zorlu sürecin bir yılını geride bıraktık. Dünyada kırk beş gün içinde hastane inşa edebilen iki ülkeden biri olduk. İki salgın hastanemiz, üç şehir hastanemiz ve diğer tüm çalışmalar sayesinde milletimizin güçlü sağlık sistemimize olan güveni daha da arttı. İngiltere, İtalya, Fransa, ABD gibi birçok gelişmiş ülkede zor şartlarda tedavi görmeye çalışan insanlardan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece yurt içindeki vatandaşlarına değil, dünyanın öbür ucunda da olsa vatandaşını ülkesine getirip ücretsiz tedavi imkanlarını sağlayabildi. İşte bu güç, bağımsızlık irademizin bir sonucudur. Kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyacını karşılayan gönüllü insanlarımızın özverisi ise bu milletin en büyük harcıdır."

Altun, dünyaya örnek bir şekilde dayanışma, anlayış, sabır ve inanç içinde bu yüzyılın en büyük sağlık krizini aşmaya çalışan Türk milletinin biraz daha sabretmesinin, bu salgın sürecinin son bulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tüm vatandaşlarını ayırt etmeksizin ücretsiz aşılama sürecini başlatan Türkiye'nin, küresel salgının yarattığı tüm yaraları da çok kısa sürede iyileştireceğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Çünkü biz milletiz. Millet olmanın gereği olan her türlü duyguyu içimizde yeşertebiliyor, gereğini yapabiliyoruz. Elinizdeki bu eser, son bir yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ve milletimizin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi her yönüyle anlatan, tarihe not düşen bir belge niteliğindedir. Diliyorum ki sağlık içinde yaşayacak gelecek nesiller, verilen bu destansı çabayı hayırla yad edecek ve insanlık için yaptıklarımızı daha iyi anlatacaklardır."

Kitaba, "https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/Kovid-2_.pdf" linkinden ulaşılabilecek.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı geldi mi?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı geldi mi?
Kabine Toplantısı kararları neler? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 Mart Bakanlar Kurulu kararları
GÜNDEMKabine Toplantısı kararları neler?
Vefa Destek Grubu nedir, kimler faydalanabilir? Vefa Destek Grubu numarası kaç?
GÜNDEMVefa Destek Grubu nedir, kimler faydalanabilir?
Sözleşmeli Öğretmelik başvurusu nasıl yapılır? 20 bin Sözleşmeli Öğretmelik başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMSözleşmeli Öğretmelik başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika: Mardin'de genç kadına silahlı saldırı! - Haberler
GÜNDEMMardin'de genç kadına silahlı saldırı!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde aynı uygulamalar ...
Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni tutuklandı
GÜNDEMBilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni tutuklandı
Son dakika haberi Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama!
GÜNDEMİstanbul'da bir binada patlama!
E-Okul neden açılmıyor? e-Okul öğrenci giriş ekranı
GÜNDEME-Okul neden açılmıyor?
5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi
GÜNDEMSamsun'da kan donduran olayda flaş gelişme!