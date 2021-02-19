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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Tır"ı Türkiye turuna Edirne'den başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı Türkiye turuna Edirne'den başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının
AA

"Dijital Tır" kentte Eski Cami arkasındaki meydana konuşlandı. "Sanal manken", "sihirli ayna deneyim alanı", "harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" gibi alanlar bulunan tırı ziyaret eden vatandaşlar, en çok yeşil perde ve 3 boyutlu sanal kutu deneyimine ilgi gösterdi.

Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Torunuyla tırı gezen Derya Denizeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırda Türkiye'nin geleceğe dönük projelerinin dijital olarak anlatıldığını belirtti.

Denizeri, "Torunumla gezdik vücut sıcaklığımızı, nabzımızı sihirli aynayla ölçütüler. Eren ile insansız hava araçlarıyla ilgili bir oyun oynadık. Gayet eğlenceliydi." diye konuştu.

-Eren bulutları yakalamaya çalıştı

6 yaşındaki Eren Aytuna da dijital tırda çok eğlendiğini belirterek, "Uçak oyunuyla bulutları yakalamaya çalıştık. Çok eğlendim yine gezmek isterim." dedi.

Rahmi Bedi ise Türkiye'nin başarılı projelerini tırda görmekten mutluluk duyduğunu, yararlı bir proje olduğunu ifade etti.

- "Dijital Tır" saat 12.00 ile saat 20.00 arasında ziyaret edilebilecek

Tıra vatandaşlar salgın tedbirleri kapsamında saat 12.00 ile saat 20.00 arasında ziyarette bulunabilecek. Güzergahına 51 kentle daha devam edecek tırın, bir sonraki durağı Tekirdağ olacak.

"Dijital Tır" daha sonra, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Iğdır, Kars ve Erzurum'a gidecek. Eylülde Karadeniz'e geçecek olan tır, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri gezecek.

Tır, rotasını gelecek yıl şubatta Hakkari'de tamamlayacak.

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