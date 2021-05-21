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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta açıldı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi", New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının
New York'ta "Şehit Diplomatlar Sergisi" açıldı
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Başkan Fahrettin Altun'a Los Angeles, Washington ve New York'ta düzenledikleri bu sergilerden dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, 1973 ile 1984 yılları arasında ASALA ve JCAĞ gibi Ermeni terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu 31’i diplomat olmak üzere toplam 58 Türk vatandaşının şehit olduğunu hatırlatarak, “Aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kere daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Tüm şehitlerimize layık olmak için çalışıyoruz.” dedi.

"NEW YORK'TAKİ SERGİ ÇOK ANLAMLI"

Serginin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Özellikle 1915 olaylarının popülist siyasi amaçlarla çarpıtıldığı bir dönemde, Amerikan kamuoyunu gerçekler hakkında bilinçlendirme konusunda önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. 1915 olaylarını ‘soykırım’ diye siyasi popülist yaklaşımla değerlendiren siyasetçilerin de gerçekleri görmesini isterim. Uluslararası hukuk ve insan hakları söylemleriyle işbaşına gelenlerin son zamanlarda bu söylemlerle çelişen eylem ve ifadelerini görüyoruz.”

Çavuşoğlu, 1982'de Los Angeles’ta Başkonsolos Kemal Arıkan’ı şehit eden Hampig Sasunyan adlı Ermeni teröristin serbest bırakılmasını da eleştirerek, “Bir taraftan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve terörle mücadele deniyor diğer taraftan cezası dolmadan Sasunyan adlı terörist serbest bırakılıyor.” diye konuştu.

"TERÖRİZMLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye olarak terörizmin bilincinde olduklarının ve tüm kurumlarıyla PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Bu mücadeleyi önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ı 30 yıldır işgal altındaki toprakları için verdiği mücadele konusunda da tebrik ederek, “Özellikle Türkiye olarak bir millet iki devlet diyoruz, her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Karabağ Savaşı sırasında “Azerbaycan yalnız değildir, Türk milleti ve devleti her zaman yanındadır” dediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülkenin haklı davasını birlikte savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, daha sonra kendisine eşlik eden Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve diğer davetli yabancı ülke diplomatları ile sergiyi gezdi.

SERGİ SİSTEMATİK TERÖR SALDIRILARINI DETAYLARIYLA ANLATIYOR

Çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla açılan sergide, 1973 ile 1984 yılları arasında ASALA ve JCAĞ gibi Ermeni terör örgütlerinin görevi başında şehit ettiği diplomatların öldürüldükleri ülkeler ve hayat hikayeleri ilk defa bir sergide sunuldu.

Sergide, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla yer alıyor.

Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke, şehir bazlı grafikler ve tarih şeridiyle gösterildiği panoların yer aldığı sergide, ayrıca şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

Sergide, 1915 olaylarının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplarla kasıtlı şekilde saptırılmasına karşılık Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.

TÜRK DİPLOMATLARA YÖNELİK İLK TERÖR SALDIRISI

Dokunulmazlıkları olduğu ve bulundukları ülkeler tarafından korunmaları gerektiği halde, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Türk diplomatların anısını yaşatmak için organize edilen sergi, daha önce Los Angeles ve başkent Washington'da açılmıştı.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in 1973'te Amerikan uyruklu Ermeni Gürgen Yanıkyan tarafından Santa Barbara'da şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

26 Ekim 1973'te, New York Türk Enformasyon Bürosunun yakınına bırakılan bomba ise zamanında fark edilerek imha edilmiş, kendilerini “Yanıkian Komandoları” olarak adlandıran bir Ermeni grup sorumluluğu üstlenmişti.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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