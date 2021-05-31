Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 17 bakanlık ile koordinasyon toplantısı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 17 bakanlık ile koordinasyon toplantısı yaptı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, kamuda yeni işe alım yöntem ve araçlarının etkin kullanımı ve koordinasyonu ile ilgili toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 17 bakanlık ile koordinasyon toplantısı yaptı
AA

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya, Ofis Başkanı Salim Atay ile 17 bakanlığın personel genel müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2019'un Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen ve 862 bin 833 gibi çok yüksek sayıda kamu personelinin katılım sağladığı Kamu Çalışan Memnuniyeti Anketi (KAMU-VERİ) sonuçlarına göre, tatmin ve aidiyeti en çok etkileyen faktörlerin başında seçme, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde liyakat ve şeffaflığın sağlanmasının geldiği belirtildi.

Ankette verilen 200 binden fazla açık uçlu cevapla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve sosyal medya aracılığıyla Ofise ulaşan taleplerin de "KAMU-VERİ" sonuçlarını destekler şekilde, "işe alımlarda liyakatin öncelenmesi" gerektiği yönünde olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "527/E/1- d, 4 maddesi" ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına tevdi edilen "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf biçimde paylaşılması için sistemler geliştirmek, mevcut kurum ve kuruluşların bu konudaki faaliyetlerini izlemek" ve 23 Mart 2021'ta yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı'ndaki "Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır" görevleri kapsamında kamu kurumlarının kullanımına yönelik Kariyer Kapısı Platformu'nun geliştirildiği aktarıldı.

Başkan Atay, toplantıda yaptığı konuşmada, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirilen ve e-Devlet ile entegre olarak çalışan Platform ile kamu istihdamında liyakat ve yetkinlik temelli işe alımların desteklenmesinin, iş ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasının, kamuda iş başvurularının standardize edilmesinin, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemlerle yönetilmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının iş başvurularının alınmasından yerleştirmeye kadar olan süreçlerini, ayrı platformlar üzerinden veya fiziksel yollardan gerçekleştirdiğini belirten Atay, mevcut sistemlerin ve farklı uygulamaların oluşturduğu dağınıklığın, vatandaşların iş ilanlarından ve başvuru sonrası süreçlerden daha yaygın ve şeffaf bir şekilde haberdar olmasını, kamu kurumlarının ise başvuru alma ve yerleştirme süreçlerini yürütmesini, raporlamasını ve denetlenmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Atay, e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile tüm işe alım süreçlerinin çevrim içi ortama taşındığını, fiziksel evrak işlemlerine gerek kalmadığını, manuel başvuru kontrol işlemleri en aza indirilerek etkinlik ve verimlilik artışı sağlandığını kaydetti.

- Koordinasyon toplantıları yapılacak

Toplantıda ayrıca, başvuru ve değerleme süreçlerindeki kimi olası taraflı girişimlerin ve birey kaynaklı sehven yapılan hataların önlendiği ifade edilerek, işe alımlarda liyakatin desteklendiği, vatandaşların kamunun tüm ilanlarına ve yaptıkları başvurulara e-Devlet şifresi ile tek bir platform üzerinden erişebildikleri, başvuru ve takip süreçlerinin kolaylaştırıldığı, değerleme süreçlerine ilişkin her aşamanın şeffaf ve daha hızlı bir şekilde izlenebildiği aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sözleşmeli Bilişim Personeli" ve "Kapadokya Alan Başkanlığı" ilanları ile ilk uygulaması gerçekleştirilen Kariyer Kapısı Platformu ile böyle bir platform geliştirmek için kurum bazında harcanacak kaynaktan tasarruf edilerek, kamu kaynağının etkin kullanımının sağlanmakta olduğu vurgulandı.

Türkiye'deki en büyük işverenin kamu olduğuna dikkati çeken Başkan Atay, kamudaki insan kaynağının etkin yönetiminin aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanımı anlamına geleceğine işaret etti.

Atay, reform çalışmaları kapsamında, insan kaynakları yönetimindeki bölünmüşlüğün ortadan kaldırılarak merkezi, izlenebilir ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine geçilmesi, hayata geçirilecek teknoloji destekli modern insan kaynakları uygulamalarının yerli ve milli dijital platformlar üzerinden kullanılması ile kamu bütçesinde her yıl milyarlarca Türk lirası tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

Toplantı sonunda "Kamu Personel" rejiminde başlamış olan dönüşümün, tüm bakanlıkları kapsayacak bir bütünlük içerisinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için personel genel müdürleri ile topluca, düzenli koordinasyon toplantıları yapılmasının faydalı olacağına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, başta Kariyer Kapısı Platformu olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen araçların verimli kullanılması için personel genel müdürlüklerine bağlı birimlerin yöneticilerinin bir araya geleceği düzenli toplantılar yapılması, uygulamalarda görev alacak yetkili personelin katılacağı eğitimlerin planlanması, kamuda modern insan kaynakları uygulamalarının etkinliği için her alanda iş birliği geliştirilmesi kararlaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı TIKLA! AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
İzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı - Haberler
GÜNDEMİzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı
130 yıllık tarihi köşkü talan ettiler
GÜNDEM130 yıllık tarihi köşkü talan ettiler
SON DAKİKA! Meteoroloji şimdiden uyardı! Yarın bu saatlere çok dikkkat edin! - HABERLER
GÜNDEMMeteoroloji şimdiden uyardı! 7 saat dikkat
SON DAKİKA: Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü! - Haberler
GÜNDEMYanan kamyoneti itfaiyeye sürdü!
2021 KPSS ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM KPSS başvuru ekranı
GÜNDEM2021 KPSS ücreti ne kadar?
Son dakika! CHP Doğu Masası sahaya iniyor
GÜNDEMCHP Doğu Masası sahaya iniyor
SON DAKİKA: Bozayı çobana saldırdı - Haberler
GÜNDEMBozayı çobana saldırdı
SON DAKİKA: 25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı! - Haberler
GÜNDEM25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı!
Son dakika haberi MİT ve TSK'dan operasyon! Gara'da 5 terörist öldürüldü!
GÜNDEMMİT ve TSK'dan operasyon! Gara'da 5 terörist ...