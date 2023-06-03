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Gözler Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinde! Yeni bakanlar kimler olacak?

Yeni Kabine listesi ve yeni bakanların isimleri, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Türkiye Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 3 Haziran'da TBMM'de yeminini etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam yeni kabine listesini açıklaması ve 4 Haziran Pazar günü ise eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor. İşte 2023 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi ve yeni bakanların isimleri hakkında merak edilen detaylar...

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  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinde yer alacak isimler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi Sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni ise 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirildi. Şimdi gözler "Yeni Kabine listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak, belli oldu mu?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin detaylar...
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

    YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçları da ilan edildi.
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

    Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor.

     
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

    YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' sorularına çevrildi.

    Fakat Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

    "CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

    Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullandı.
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

    AK PARTİ'DEN KABİNE AÇIKLAMASI!

    MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni kabine listesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ""YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek. Birçok devlet başkanı gelmek istiyor. Liste şekilleniyor." ifadelerini kullandı.
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi açıklanıyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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