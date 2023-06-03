Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinde yer alacak isimler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi Sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni ise 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirildi. Şimdi gözler "Yeni Kabine listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak, belli oldu mu?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin detaylar...