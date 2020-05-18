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HaberlerGündemSON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından halka seslenecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MERAK KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor.

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