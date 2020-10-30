Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatını kaybeden eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz eski başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu mesajı paylaştı:

"Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."