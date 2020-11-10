Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni

AA

Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde katılımcılara hitap etti.

Bakan Ersoy, 82 yıl önce bugün, Türk milletini tarihindeki en zorlu yol ayrımında liderliği ile düze çıkaran, kurucusu olduğu Cumhuriyeti devlet idaresindeki yüksek vizyonu ile çok kısa zamanda çağın gerekliliklerine göre düzen ve işleyişe kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve eserlerini milletine emanet ederek sonsuzluğa yürüdüğünü anımsatarak, Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmet andı.

Atatürk'ün hayatı boyunca takip ettiği yolun, hiçbir şüpheye yer vermeksizin milli bir yol, sergilediği duruşun milli iradenin temsili ve uygulaması olduğunu kaydeden Ersoy, şöyle konuştu:

"Milletinin bilgisi, zekası, azmi ve çalışkanlığı ile her türlü başarıyı elde etmeye muktedir olduğuna yürekten inanarak, en yüksek hedefleri belirlemiştir. Hayatını yine milletiyle birlikte bu yolda yürümeye vakfetmiştir. Atatürk'ün fikir ve icraatları, bağımsızlığın sadece savaşta kazanılan zaferlerle sağlanamayacağının açık bir ifadesidir. Almayı değil üretmeyi, taklidi değil özgünlüğü, zirveye çıkmayı değil onu aşmayı bütün planlarının temeline yerleştirmiştir. Başka milletlerle ortak hedeflere yürüse de aşılacak çıtanın yüksekliğini daima Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlemesini sağlayacak donanım, birikim ve kapasiteyi ülkesine kazandırmanın ve bu kazanımları kalıcı kılmanın gayreti içinde olmuştur. Onun mirası sadece yaptıkları değil, ülkesini inşa ve ihya yolunda asla yılmayan, sarsılmayan hizmet üretme iradesidir. Devletler bu iradeye sahip olmadıkça sözden eyleme geçmek, ilerlemek ve yükselmek mümkün değildir."

Ersoy, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle başlatılan millileşme hamlesiyle Türkiye'nin söz konusu hedefinin, her kulvarda dostunu sevindiren, düşmanını sindiren başarılara dönüştürmek olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela biz kendi benliğimize ve milletimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim, bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır." sözünü hatırlatan Ersoy, millete hizmet için gece gündüz demeden çalışmalarının temelinin öze olan bu inanç ve saygıdan geldiğini dile getirdi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Tüm imkansızlıklara ve yokluğa rağmen dünyanın dize getirilmesiyle kurulan bu Cumhuriyetin geleceği yolunda elde ettiğimiz hiçbir başarıyı bir son kabul etmeyecek, aksine her başarıyı yeni bir başlangıç noktası olarak görerek, daima ileriye yürümeyi sürdüreceğiz. Vefatının 82'nci yılında hatırasını her yönüyle canlı tutmak hedefiyle hazırladığımız 'Anılarla Atatürk Sergimize' halkımızı davet ediyorum. Aralarında ilk kez gösterime sunulanların bulunduğu 40 fotoğraf, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile Türkiye genelindeki 13 müzemizde 20 Kasım'a kadar sergilenecektir."

- "Tam bağımsızlık ilelebet düsturumuz olacaktır"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal mücadelesini veren aziz milletin bugün ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. İstiklali tam denildiği zaman tabii ki siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri her hususta istiklali tam demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalde mahrumiyet, millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir." sözündeki tam bağımsızlığın, her zaman ilelebet düsturları olacağını vurgulayan Hekimoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü saygıyla ve şükranla andı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hekimoğlu, barbarlığını ve hukuk tanımazlığını sivil yerleşim yerlerine attığı füzelerle gösteren bir terör devletine karşı kardeş Azerbeycan'ın yürüttüğü istiklal mücadelesini yürekten desteklediklerini dile getirdi.

Azerbaycan halkını kazandıkları zafer dolayısıyla tebrik eden Hekimoğlu, "100 yılı aşkın bir zamandır Türk milletini soykırım ile suçlayan fakat Anadolu ve Kafkaslar'da binlerce Müslümanı yurtlarından edip, katleden ve binlerce Türk İslam eserini yok eden çeteci Ermeni zihniyetinin ve onlara çanak tutanların çirkin yüzünü acıları hala taptaze olan Hocalı'da ve Dağlık Karabağ'da bir kez daha gördük." dedi.

Yüksek Kurumun çalışmaları hakkında da bilgi veren Hekimoğlu, kurumun 3 bin 67 yayın yaptığını, bugüne kadar bir milyon 540 bin adedini ücretsiz olarak sunduğunu söyledi.

Hekimoğlu, "Milli kimliğine bağlı, evrensel değerleri özümsemiş, nitelikli akademik insan kaynağı yetiştirmeyi asli değerlerinden sayan Yüksek Kurum, Atatürk'ün vasiyet gelirlerini bu bilinçle değerlendirmektedir. Önceki yıllara ek olarak bu yıl ilk defa tarih ve Türk dili dışında sosyal bilimlerde ve yabancı dil alanlarında 2133 öğrenciye başarı bursu vermeyi kararlaştırmıştır." ifadesini kullandı.