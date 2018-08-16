İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları...

'Terör örgütüne katılım düştü. Sincar bölgesinde çok üst düzey bir terörist öldürüldü. Sincar'daki stratejimiz etkin bir şekilde uygulunuyor. MİT, jandarma ve Türk silahlı kuvvetlerinin ortak operasyonları devam edecek.

Bu süreçte öncelikle cumhurbaşkanımızın ekonomik savaşa karşı yaptığı seferberlik çağrısına olumlu cevap verenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili açıklamalarıyla destek verenlere teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Dün Katar devletinin 15 milyar civarında yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Hazine ve maliye bakanımızın yoğun temaslar neticesinde Kuveyt Almanya hatta Rusya’dan olumlu haberler almış bulunuyoruz.

Trump yönetiminin aldığı kararlar sadece Türkiye ile ilgili değil AB ile ilgili vergi kararları alınmıştı. Bunun ticaret savaşına evrildiği endişesi herkes tarafından dile getiriliyor. Almanya, Fransa, Katar, Kuveyt ve diğer ülkeler Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etmiş bulunuyorlar.

SİNCAR'A OPERASYON

Türkiye Cumhuriyetinin güvenlik birimleri ihtiyaç duyduklarında bu tip operasyonları yapacak. Sincar benzeri operasyonlar yoğun biçimde gelecektir. İbadi'nin ziyareti sırasında etraflıca ele alındı.

KATAR'IN YAPTIRIM PAKETİ

Konuyla ilgili hazine ve maliye bakanlığımız çalışma yürütüyorlar. Güzel bir paket hazırlandı. Detaylar ortaya çıktıkça açıklanacak. Ben Katar Emiri’ne gösterdiği asaletli duruşundan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katar Türkiye’nin gerçek bir dostu olduğunu göstermiştir. Geçen yıl yaşanan körfez krizinde Türkiye oraya yardım etme ve askeri üs konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu.

(Bazı havayolu firmaları ve otellerin dövizle satışta ısrar ettiği haberleri)

Bizim çağrımız net.. Bu süreçte herkesin aynı yerde durması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.

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