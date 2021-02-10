Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosal medya hesabı Twitter’dan önümüzdeki günlerde çıkacak kitabının görsellerini “Yakında inşallah...” notuyla paylaştı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 20, 2021

"DÜŞÜNMEK TEHLİKELİ VE ÇİLELİ BİR İŞTİR"

Çok yakında kitapevlerinin raflarında yer alacak olan kitabın arka kapağında özetle şu ifadeler yer aldı: “Düşünmek yola çıkmaktır. Herhangi bir yola değil, bizi hakikate götürecek yola koyulmaktır. Düşünmek tehlikeli ve çileli bir iştir. Doğru düşünmek erdemli olmayı garanti altına alır mı? Düşünmek, ahlâklı olmak için yeterli midir? Bilmek, her zaman doğruyu yapmak anlamına gelir mi? Düşünmeyi zihinsel bir faaliyete indirgeyen ekoller bize bu noktada tatmin edici cevaplar veremezler; iyi, güzel ve doğruyu birbirinden ayrıştıran bir zihin yapısı, düşünce ile erdemli davranış arasında doğrudan ve zorunlu bir ilişki kurmaz... Bir düşünce bizi doğru davranışa götürmüyorsa ya düşündüğümüz şeyde ya da düşünme biçimimizde bir sorun var demektir. Gerçek düşünce, bizi iyi, doğru ve güzel davranışa götürür... Düşünce ancak varoluşumuzu dönüştürdüğü zaman iyi, güzel ve doğrunun elçisi olur ve hikmet sıfatını kazanmayı hak eder.”