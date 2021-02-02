AA

Kalın-Sullivan görüşmesinde, iki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyma beklentisi ifade edildi.

Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı.

NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Bu görüşme, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimiyle Türkiye arasındaki üst düzey ilk resmi temas oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 30 Ocak'ta Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda Biden yönetiminin işbaşına gelmesiyle Türk Amerikan ilişkilerinde yeni imkan ve fırsatların ortaya çıkacağına inandıklarını söylemiş, "Bunları hayata geçirmek için mevkidaşlarımızla temaslarımızı kurmaya başladık." demişti.