Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk TV'de İsrail'in saldırılarını değerlendiriyor. Kalın'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bu süreç içerisinde İsrail'in sistematik olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmek istediklerini biliyoruz, deniyorlar. İsrail'in Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini görüyoruz. Genel fotoğrafa bakarken, Filistin gibi Kudüs gibi milyonlarca insanın yaşadığı yerlerdeki hadiseleri kazanımları göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konuda daha fazla çaba içinde olunması gerekiyor. Bunu sadece Filistinlilere bırakamayız. Filistinliler bizim tarihimizi, onurumuzu, inancımızı da savunuyorlar. Dayanışma son derece önemli.

İsrail üzerindeki baskıyı artırmak gerekiyor. Filistinlilere yardım etme noktasında ne yapabiliriz diye, daha koordineli ve küresel bazda çalışmaları nasıl artırabiliriz diye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanımız aynı şekilde. Biz Avrupalı ve ABD'li mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Burada İsrail üzerindeki baskının sistematik olarak artırılması gerekiyor. Dün İsrail Yüksek Mahkemesi açıklayacağı kararı ertelemek zorunda kaldı. Görünen o ki bu mahkemenin işgalciler lehinde karar vereceği yönünde. Bu kararının uluslararası hukuk bakımından hükmünün olmadığını ortaya koyacağız. Bu hukuk mücadelesi Filistinlilerin lehine olacak şekilde devam edecektir.

İsrailliler 10 Mayıs'ı Kudüs'ü işgal ettiği günü kutlamaya devam ediyor. Direniş sayesinde oraya giremediler. Bu önemli kazanım. Bu duyguyu canlı tutmak son derece önemli. En geniş ittifakları kurarak bunu yapmak lazım. İnancı, vicdanı, ahlakı olan her kim varsa onlarla bu ittifak cephesini genişletmek lazım. Vatikan'a, Papa'ya da bir çağrı yapıyoruz. Hristiyanlar da zulme ve baskıya maruz kalıyorlar. Bu ittifakı ne kadar genişletebilirsek Filistin davasına o kadar katkı veririz.

Uzun vadede yeni duruşun, yeni perspektifin ortaya konması gerekiyor. İsrail, adım adım, sokak sokak Filistin topraklarını ele geçirmeye çalışacak. Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun süredir fanatik Yahudi'ler Doğu Kudüs'e nüfuz etmeye çalışıyorlar. Burası ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olacak yer. Buralar evlerin sırt sırta verdiği yoğun yerler. Bu mücadele son derece önemli. 26 ailenin verdiği hukuk mücadelesi son derece önemli. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail'in üstündeki baskının artırılması, Filistinlilere desteğin verilmesi ve artırılması gerekiyor.