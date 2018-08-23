Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Boltan'a Brunson yanıtı: ABD, Türk yargısının kararına saygı duymalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakırsa kriz anında biter" diyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a yanıt verdi. Kalın, ABD'nin Türkiye'deki hukuki süreci gözardı etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Kalın, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, Pastör Brunson ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kalın, "ABD, Türk yargısının kararına saygı duymalı" dedi.

'Halkbank'a yönelik suçlamalar kabul edilemez'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mülakatta ayrıca ABD'de Halkbank'a yöneltilen suçlamaların temeli olmadığını ve bankayı zayıflatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Kalın, "Bu suçlamalar da kabul edilemez" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ