Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 25, 2021
İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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