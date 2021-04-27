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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan Başbakanı'nın Danışmanı Doval ile telefonda görüştü

Salgınla mücadele konusunda Hindistan'da yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alan Kalın, sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'nin destek sunmaya ve dayanışma sergilemeye hazır olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan Başbakanı'nın Danışmanı Doval ile telefonda görüştü
AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hindistan Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kalın görüşmede, Kovid-19 salgınının aşırı yayılması nedeniyle zor zamanlar geçiren Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salgınla mücadele konusunda Hindistan'da yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alan Kalın, Hindistan'da salgının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'nin destek sunmaya ve dayanışma sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.

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