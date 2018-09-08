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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib'e saldırı siyasi çözüm çabalarını baltalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'e yönelik bir askeri operasyonun hem Astana hem de Cenevre süreçlerini baltalayacağını söyledi. Kalın, siyasi süreçlerin baltalanmasının ise Suriye lideri Esad'ın "ahlaksız bir zaferi" olacağını belirtti.

08.09.2018 - 16:47 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye hükümetinin silahlı muhalif gruplar ve cihatçı örgütlerin elinde kalan son büyük yer olan İdlib'e yönelik olası bir askeri operasyonunun hem Cenevre hem de Astana süreçleri çerçevesinde yürütülen siyasi çabaları baltalayacağını söyledi.

Kalın, Daily Sabah gazetesine yazdığı makalede, sağlam ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm olmadan devam eden siyasi ve askeri çatışmaların yalnızca mevcut krizi daha da tırmandıracağını ve Suriye'de "küresel ve bölgesel güçler arasında yürütülen bir vekalet savaşına" tanık olunduğunu belirtti.

Kalın, "İdlib'e yönelik herhangi bir saldırı ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmeyecek olup hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabaları baltalayacak, bu da Esad rejiminin ahlaksız bir zaferi olacaktır. Böylece Suriye'de istediğini elde etmenin tek yolunun fark gözetmeksizin acımasızca güç kullanmak olduğu bir kez daha gözler önüne serilecek. Suriye'deki çatışmanın çözüm yolu elbette bu olamaz" dedi.

Suriye hükümeti, İdlib'in bir "terör yuvasına" dönüştüğünü ve buraya düzenlenecek bir operasyonun yedi yıldır devam eden iç savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için kritik önem taşıdığını söylüyor. Suriye hükümetine, Rusya ve İran da destek veriyor.

Türkiye ise İdlib'e yönelik olası bir operasyona şiddetle karşı çıkıyor. Türkiye, bu operasyonun sivil can kayıplarını artıracağını ve yeni bir göç dalgası başlatacağını öne sürüyor.

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