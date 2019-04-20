Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında Türk Bayrağı görseline de yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"Irak sınırında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek."