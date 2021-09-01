Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, uluslararası topluma göçle mücadele çağrısı yaptı

AA

İbrahim Kalın, Griffiths ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Afganistan'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı.

Suriye'de mevcut insani krizin sonlandırılması için siyasi çözüme ulaşmanın elzem olduğu ifade edilen görüşmede, Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Afganistan'daki insani durumun kötüleşmemesi adına istikrarın sağlanması ve barışçıl geçiş sürecinin önemine vurgu yapılan görüşmede ayrıca, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanının olmadığı belirtildi.

Uluslararası toplumun acilen ve kararlı şekilde sorumluluk alması gerektiğinin altı çizilirken, Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve iş birliğini sürdürmesi konusunda da mutabık kalındı.