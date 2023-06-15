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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: 'Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'yi aşabilir'

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye geçen yıl gelen yabancı yatırım miktarının 13.3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Geçen yıl çektiğimizin üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bu yatırımların artması sürpriz olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: 'Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'yi aşabilir'
AA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere bulunduğu Londra'da, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi, Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkileri ve gelecek dönemde yatırımların hız kazanabileceği sektörlere ilişkin konuştu.

Türkiye'ye geçen yıl yabancı yatırımların 13,3 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Dağlıoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi dünyadaki yatırımlardan genelde yüzde 1 pay alıyoruz. Bizim hedefimiz, bunu yüzde 1,5 seviyesine çıkarmak. Bu yılın ilk 4 ayının verileri açıklandı ve (bu dönemde) yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir yatırımdan bahsediyoruz. Son on iki ay verisi 14 milyar doları aştı. Geçen yıl çektiğimizin üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor. Seçim sonrası dönemde de uluslararası yatırımcılar gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Önümüzdeki aylarda bu yatırımların artması sürpriz olmayacaktır" dedi.

İNGİLİZ ŞİRKETLER İLE YATIRIM İÇİN BİREBİR GÖRÜŞME

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde aldığı 250 milyar doları aşkın uluslararası doğrudan yatırımın 13,5 milyar dolarını İngiltere merkezli şirketlerin yaptığını ifade etti.

İngiltere merkezli yaklaşık 3 bin 200 şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Dağlıoğlu, İngiltere'den Türkiye'ye finans şirketleri, gelişim sermayesi yatırımları ve teknoloji yatırımları olmak üzere geniş bir finansal yatırımcı tabanının yatırım yaptığını anlattı.

İmalat, telekom ve enerji sektörlerinin de İngiliz yatırımcıların varlığı açısından dikkati çektiğini dile getiren Dağlıoğlu, Türkiye Yüzyılı kapsamında Londra'da şirketlerle doğrudan görüşerek özel yatırım projelerini ve gündemdeki projeleri ilerletmeye yönelik çalışmaları olduğunu kaydetti.

'TÜRKİYE SAĞLAM VE HIZLI BÜYÜYOR'

Dağlıoğlu, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak belli alanlarda yatırım fırsatları gördüklerini, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini etkilediğini, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin önemli gündem maddeleri olarak öne çıktığını ifade etti.

Diğer yandan dünyada "yetenek ve yetkinliğe ulaşma" konusunda da bazı zorluklar olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Bizim iddiamız; Türkiye zaten bölgesinde bir üretim, AR-GE, lojistik ve yönetim merkezi oldu. Artık Türkiye'yi uluslararası piyasalara erişim sağlayan bir merkez haline getirebileceğimizi düşünüyoruz.

Burada İngiltere'nin güçlü endüstriyel geçmişi, bölgesinde finansal bir merkez olması sebebiyle Türkiye'ye katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de önemli gündem olan teknoloji girişimciliğinde Türkiye'den önemli yatırımlar kazanabiliriz, finansman alabiliriz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 5 yıl için bahsettiğimiz dönemde, Türkiye bu son 20 yılda olduğu gibi uluslararası yatırımcıların güçlü bir ortağı olduğunu kendilerine gösterecek. Türkiye sağlam, dirayetli ve hızlı büyüyen bir ülke, sürekli reformlarla yatırım ortamını ve iklimini yeni eğilimlere uygun olarak güncel tutuyor. Yatırımcı dostu bir yatırım ortamı sunuyor. Türkiye'nin sunduğu derin ve geniş yetenek havuzunun yatırımcılar için cazip olması ve Türkiye'nin eşsiz coğrafi konumu. Asya, Avrupa ve Afrika'daki kesişim noktasında küresel pazarlara erişim sağlayan bir ülkeden bahsediyoruz."

YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'DE YEŞİL EKONOMİYE İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yatırım hamlesinin uzun süredir devam ettiğini belirten Dağlıoğlu, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yanı sıra Türkiye'nin sektör için ekipman üretiminde ve tedarik zincirinde çok kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin 100 gigavatı aşan kurulu gücünün yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanlarında yüksek bir yerlilik oranıyla üretim yapıldığını hatırlattı.

Temiz enerjide üretim tarafında olduğu kadar ekipman üretiminde de yatırımcı çekmeye devam edeceklerini kaydeden Dağlıoğlu, nükleerin de yeşil enerji kaynağı olarak isimlendirildiğini ve gelecek dönemde bu alanda çok ciddi kapasiteler oluşacağını dile getirdi.

Dağlıoğlu, "Yatırımcıların, Türkiye'de yeşil ekonomiye algısının arttığını görüyoruz. İngiltere de bu projelere finansman sağlayan başlıca ülkelerden, yatırımcılardan biri olarak dikkati çekiyor." dedi.

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