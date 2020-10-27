'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.
'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kültür - sanatla ilgili şu sayısal verilere yer verildi.
SİNEMAYA VERİLEN DESTEK
2005: 8 milyon 816 bin TL
2010: 27 milyon 234 bin TL
2015: 38 milyon 723 bin TL
2016: 44 milyon 606 bin TL
2017: 53 milyon 778 bin TL
2018: 58 milyon 808bin TL
2019: 59 milyon 851 bin TL
2020: 68 milyon 88 bin TL
2019'da desteklenen film sayısı, 195'ti. Bu sayı, 2020'de 390'a çıkarıldı. 2021'in hedefi ise 585.
SİNEMA (Türk Filmi)
2005
Film Sayısı: 27
İzleyici Sayısı: 11 milyon
2010
Film Sayısı: 65
İzleyici Sayısı: 21 milyon 706 bin
2015
Film Sayısı: 139
İzleyici Sayısı: 34 milyon 700 bin
2016
Film Sayısı: 135
İzleyici Sayısı: 31 milyon 102 bin
2017
Film Sayısı: 148
İzleyici Sayısı: 40 milyon 241 bin
2018
Film Sayısı: 180
İzleyici Sayısı: 44 milyon 616 bin
2019
Film Sayısı: 150
İzleyici Sayısı: 33 milyon 783 bin
2020
Film Sayısı: 50
İzleyici Sayısı: 13 milyon 829 bin
SİNEMA SALONU
2005: 987
2010: 1834
2015: 2356
2017: 2692
2019: 2858
2020: 2850
KÜTÜPHANE
2005: 1144
2010: 1136
2015: 1130
2017: 1146
2019: 1162
2020: 1207
KÜLTÜR MERKEZİ
2005: 49
2010: 79
2015: 105
2017: 113
2019: 114
2020: 116
MÜZE
2005: 156
2010: 185
2015: 193
2017: 199
2019: 200
2020: 200
ÖZEL MÜZE
2005: 89
2010: 149
2015: 216
2017: 239
2019: 251
2020: 287
ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
2019 - 2020: 256 özel tiyatroya 6 milyon 100 bin TL
2020 - 2021: 328 özel tiyatroya 12 milyon TL
2018 - 2019 sezonunda;
Tiyatro Sayısı: 766 (Artış % 4.1)
Koltuk Sayısı: 354 bin 688 (Artış % 12.8)
Seyirci Sayısı: 7 milyon 900 bin (Artış % 0,7)
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