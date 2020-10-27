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'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.

'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kültür - sanatla ilgili şu sayısal verilere yer verildi.

SİNEMAYA VERİLEN DESTEK

2005: 8 milyon 816 bin TL

2010: 27 milyon 234 bin TL

2015: 38 milyon 723 bin TL

2016: 44 milyon 606 bin TL

2017: 53 milyon 778 bin TL

2018: 58 milyon 808bin TL

2019: 59 milyon 851 bin TL

2020: 68 milyon 88 bin TL

2019'da desteklenen film sayısı, 195'ti. Bu sayı, 2020'de 390'a çıkarıldı. 2021'in hedefi ise 585.

SİNEMA (Türk Filmi)

2005

Film Sayısı: 27

İzleyici Sayısı: 11 milyon

2010

Film Sayısı: 65

İzleyici Sayısı: 21 milyon 706 bin

2015

Film Sayısı: 139

İzleyici Sayısı: 34 milyon 700 bin

2016

Film Sayısı: 135

İzleyici Sayısı: 31 milyon 102 bin

2017

Film Sayısı: 148

İzleyici Sayısı: 40 milyon 241 bin

2018

Film Sayısı: 180

İzleyici Sayısı: 44 milyon 616 bin

2019

Film Sayısı: 150

İzleyici Sayısı: 33 milyon 783 bin

2020

Film Sayısı: 50

İzleyici Sayısı: 13 milyon 829 bin

SİNEMA SALONU

2005: 987

2010: 1834

2015: 2356

2017: 2692

2019: 2858

2020: 2850

KÜTÜPHANE

2005: 1144

2010: 1136

2015: 1130

2017: 1146

2019: 1162

2020: 1207

KÜLTÜR MERKEZİ

2005: 49

2010: 79

2015: 105

2017: 113

2019: 114

2020: 116

MÜZE

2005: 156

2010: 185

2015: 193

2017: 199

2019: 200

2020: 200

ÖZEL MÜZE

2005: 89

2010: 149

2015: 216

2017: 239

2019: 251

2020: 287

ÖZEL TİYATROLARA DESTEK

2019 - 2020: 256 özel tiyatroya 6 milyon 100 bin TL

2020 - 2021: 328 özel tiyatroya 12 milyon TL

2018 - 2019 sezonunda;

Tiyatro Sayısı: 766 (Artış % 4.1)

Koltuk Sayısı: 354 bin 688 (Artış % 12.8)

Seyirci Sayısı: 7 milyon 900 bin (Artış % 0,7)